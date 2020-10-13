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13.10.2020 - 07:28 | | Fotomaç

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle ilk 4 maçta forma giyemeyen Kevin N’Koudou üç hafta daha yok. Fransız yıldızın, kasım ayında oynanacak Başakşehir maçında sahalara geri dönmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta N'Koudou'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu!
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Yaşadığı sakatlıklarla sürekli gündeme gelen Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Kevin N'Koudou'nun, sahalara dönüş tarihi de belli oldu. Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun, en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Ligde geride kalan 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou, Denizli, Malatya ve G.Antep maçlarında da forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncunun, 7. hafta maçlarının ardından lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

N'KOUDOU: BANA GÜVENİN

Teknik direktör Yalçın, geçen sezon Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "N'Koudou sakatlığından dolayı antrenmanlara katılamadı. Belki 20 dakika kullanabiliriz, belki kullanmayız. Kronik sakatlığı var sezon başından beri" ifadelerine yer vermişti. Bu sezon sadece Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda PAOK'a karşı sahada yer alan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, "Yakında daha güçlü döneceğim ve herkese arzu ettikleri N'Koudou'yu izlettireceğim. Bana inanan, güvenen hiç kimseyi mahcup etmeyeceğime söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

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Beşiktaşta NKoudounun sahalara dönüş tarihi belli oldu

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