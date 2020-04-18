Beşiktaş'ta N’Sakala sürprizi

Pedro Rebocho ile yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor forması giyen Fabrice N’Sakala’nın peşinde olduğu ileri sürüldü. Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın, eski öğrencisi olan 29 yaşındaki Kongolu sol bekin transfer edilmesini istediği belirtildi. Aytemiz Alanyaspor’la sözleşmesi sezon sonu bitecek olan deneyimli oyuncunun da Beşiktaş’a gelmek istediği kaydedildi. Anderlecht’ten 2017’de Akdeniz ekibine transfer olan N’Sakala, 120 resmi maçta 7 asiste imza attı.

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