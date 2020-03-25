Beşiktaş'ta olağanüstü hal!

SERDAR SARIDAĞ

Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak’ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması gündeme bomba gibi düşerken, Beşiktaş’ta futbol takımı ve teknik heyet dün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde testten geçirildi.

Fatih Terim haberinin önceki gece duyulması üzerine tüm takımı telefonla tek tek aratan yönetim, herkesin tesislere gelmesini istedi. Öğle saatlerinde tesislere ulaşan siyah-beyazlı oyuncuların tamamı tedbir olarak otoparkta bekletildi. Ümraniye’ye gelen ambulansta testlerin yapıldığı bildirilirken, futbolcuların ve teknik heyetin tek tek içeriye alındığı ortaya çıktı.

Günler sonra evlerinden çıkan oyunculardan yan yana gelmemelerini isteyen sağlık görevlilerin uyarıları üzerine siyah-beyazlılar uzun süre arabalarında bekledi. Sırası gelen oyuncu 15 dakika süren koronavirüs testinden sonra tesislerden ayrıldı.

Eve gittiler

Test öncesi yönetimin tesislerde özel önlemler aldığı belirtildi. Tüm çalışanların maske taktığı belirtilirken, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcılarının futbolculardan sonra teste alındığı öğrenildi. Testlerin ardından futbolcular doğrudan evlerine geçti. Siyah-beyazlılarda şimdiye kadar hiçbir oyuncu, teknik adam ve yöneticide koronavirüs şüphesi uyandıracak bir belirti olmadığı kaydedildi.

Bu arada teknik heyet ve oyuncuların yanı sıra Beşiktaşlı yöneticilerin de hastanede testten geçeceği ifade edildi. Beşiktaş’ta kısa süre içinde tüm sporcular aşama aşama testten geçirilecek.