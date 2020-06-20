Beşiktaş'ta Rıdvan’a Denizlispor maçında görev!

Beşiktaş, Süper Lig’in 28. haftasında bugün deplasmanda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı futbolcuların, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve istasyon koşularından sonra taktik çalışmalar yaptığı aktarıldı. Kartal akşam saatlerinde özel uçakla Denizli’ye giderek kampa girdi. Teknik patron Sergen Yalçın, Denizlispor deplasmanında kaleci Ersin ve sol bek Rıdvan’a yine forma verecek. Antalyaspor maçında yedek soyunan Ljajic ve Lens de bugün ilk 11’de sahaya çıkacak.

7 futbolcu sınırda

Yukatel Denizlispor müsabakası öncesinde Kartal’da tam 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Kevin N’Koudou, Umut Nayir, Tyler Boyd, Muhammed Elneny ve Jeremain Lens bugün de kart görmeleri halinde 29. haftada İttifak Holding Konyaspor karşısında görev yapamayacak.

Burak Yılmaz dönüyor

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezası biten kaptan Burak Yılmaz, Yukatel Denizlispor karşısında takımdaki yerini alabilecek. Galatasaray ile oynanan derbi maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen tecrübeli golcü geçen haftaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasını tribünden izlemek zorunda kalmıştı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin