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18.02.2021 - 08:32 | | Takvim

Beşiktaş'ta Rosier için formül bulundu! İşte yeni teklif!

Beşiktaş'a geldiği günden bu yana ligin en iyilerinden biri olduğunu kanıtlayan Rosier'in bonservisi için çalışmalar sürüyor.

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Beşiktaş'ın sezon başında sezon başı Sporting Lizbon'dan kiraladığı Valentin Rosier'i takımda tutmak adına atağa kalktı. Bu transfer için yol haritasını belirleyen Siyah-Beyazlı yönetim, performansı büyük alkış alan Fransız sağ bek için Portekiz kulübüyle kısa sürede masaya oturacak.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka takımda kalmasını istediği Rosier için Beşiktaş yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenildi.

Bunun nedeni ise Rosier'in piyasa değerinin 4.5 milyon Euro olması. Ekonomik sıkıntı yaşayan Siyah-Beyazlılar böylelikle Rosier'den düşük bir maliyetle 1 sezon daha faydalanmayı planlıyor.

ROSIER KOZ OLARAK KULLANILACAK

Eğer bu hedefe ulaşılamazsa bu kez de 24 yaşındaki sağ bek için bonservis pazarlıkları başlayacak. Yönetim, Rosier'in Beşiktaş'ta oynama isteğini pazarlıklarda avantaja çevirmeyi düşünüyor.

5 GOLE KATKISI VAR

Sezon başından bu yana çok istikrarlı bir performans gösteren Valentine Rosier 1 gol ve 4 asistle 5 gole direkt olarak katkıda bulundu.

Beşiktaşta Rosier için formül bulundu İşte yeni teklif

 

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