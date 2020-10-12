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12.10.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Rosier ilk kez sahada!

Valentin Rosier, Beşiktaş formasını ilk kez Fatih Karagümrük’le oynanan hazırlık maçında giydi.

Beşiktaş'ta Rosier ilk kez sahada!
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Sporting Lizbon’dan bir yıllığına kiralanan Valentin Rosier, Beşiktaş formasını ilk kez Fatih Karagümrük’le oynanan hazırlık maçında giydi. 24 yaşındaki Fransız sağ bek 90 dakika sahada kalırken, iyi bir performans sergiledi. Bir başka yeni transfer olan Cezayirli sağ kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ise karşılaşmada görev yapmadı. Ghezzal’ın fiziksel eksikleri olduğu için riske edilmediği belirtildi.

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