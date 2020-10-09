Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Rosier'in sözleşme detayları ortaya çıktı!
09.10.2020 - 21:46 | | Fotomaç

Beşiktaş'ta Rosier'in sözleşme detayları ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan yeni transferi Rosier'in sözleşme detayları ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Rosier'in sözleşme detayları ortaya çıktı!
ABONE OL

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Rosier transferinde detaylar belli oldu.

Siyah beyazlıların yıldız ismi kiralık transfer ettiği bilinirken, sezon sonunda satın alma opsiyonunun olup olmadığı merak konusuydu.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU
Aktarılan bilgilere göre 1 yıllığına kiralanan Rosier'in sözleşmesinde satın alma seçeneği bulunmuyor ve oyuncu, sezon sonunda takımına geri dönecek.

Valentin Rosier, kariyeri boyunca 77 maça çıkarken 7 asit üretmişti.

Beşiktaşta Rosierin sözleşme detayları ortaya çıktı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Michael Schumacher için olay sözler! 'Hileyi kullanan iğrenç bir Alman...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Beşiktaş transfer haberleri | İşte Beşiktaş'ın yeni sezondaki tüm transferleri!
    Kemal Ademi: "3-4 sene önce bir sakatlık yaşadım ama şuan sakatlığım söz konusu değil"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
      Inter'de 3 futbolcunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı
    2. Trabzonspor, Erzurumspor maçına hazır!
      Trabzonspor, Erzurumspor maçına hazır!
    3. Taraftarlar, Trabzonspor'un otobüsünü seçti!
      Taraftarlar, Trabzonspor'un otobüsünü seçti!
    4. Son dakika | Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açıklaması! Ayrılık...
      Son dakika | Erol Bulut'tan Garry Rodrigues açıklaması! Ayrılık...
    5. Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi!
      Medipol Başakşehir'de Trabzonspor mesaisi!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş'ta çift kale maç! Denizlispor hazırlığı...

    Beşiktaş'ta çift kale maç! Denizlispor hazırlığı...

    Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi

    Milan'ın golcüsü İbrahimovic Kovid-19'u yendi

    CANLI | Türkiye - Rusya voleybol final maçı

    CANLI | Türkiye - Rusya voleybol final maçı

    Son dakika | Arsenal'de Mesut Özil ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

    Son dakika | Arsenal'de Mesut Özil ile yollar ayrılıyor! Yeni adresi...

    Sıradaki Haber