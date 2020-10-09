Beşiktaş'ta Rosier'in sözleşme detayları ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'dan kadrosuna dahil ettiği Rosier transferinde detaylar belli oldu.

Siyah beyazlıların yıldız ismi kiralık transfer ettiği bilinirken, sezon sonunda satın alma opsiyonunun olup olmadığı merak konusuydu.

PORTEKİZ BASINI DUYURDU

Aktarılan bilgilere göre 1 yıllığına kiralanan Rosier'in sözleşmesinde satın alma seçeneği bulunmuyor ve oyuncu, sezon sonunda takımına geri dönecek.

Valentin Rosier, kariyeri boyunca 77 maça çıkarken 7 asit üretmişti.