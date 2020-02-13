Beşiktaş'ta 'sarı' alarm! Tam 5 futbolcu...

Beşiktaş'ta sarı kart tehlikesi... Sergen Yalçın'la çıkışa geçen Siyah-Beyazlılar, yarın zirve mücadelesi veren Başakşehir ile karşılaşacak. Kartal'ı bu zorlu maçta bir de sarı kart tehlikesi bekliyor.

Burak, Atiba, Umut Nayir, Caner ve N'Koudou, yarın sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Vodafone Park'taki Trabzon derbisinde cezalı duruma düşecek. Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyuncularını kart konusunda uyardı.

ROTASYON OLABİLİR

Trabzonspor maçının da hayati önem taşıdığını bilen 47 yaşındaki çalıştırıcı, bu sebepten dolayı kadroda revizyona gidebilir.

Atiba, Caner Erkin ve Burak Yılmaz'ı kesmeyi düşünmeyen Sergen Yalçın, Kevin N'Koudou'yu yedeğe çekip Lens'i 11'e sahaya sürmeyi planlıyor. Gökhan Gönül ise cezalı olduğu için Başakşehir maçında yok.