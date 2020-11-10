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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!
10.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı!

Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın, milli arada yıldız futbolcuyla özel olarak ilgilenecek. Formayı yenidenalabilmek için rekabete girmek zorunda olduğunu kabullenen Ljajic gereken çabayı gösterirse ilk 11’e dönecek

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SERDAR SARIDAĞ

Milli araya Gaziantep FK karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetle giren Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic’i ayağa kaldırmak için özel mesai harcayacak.

Uzun süre sonra Sırbistan Milli Takımı’na çağırılmayan ve milli arada antrenmanların tamamına katılması beklenen Ljajic’in formayı yeniden alabilmek için rekabete girmeyi kabullendiği vurgulandı. Tecrübeli futbolcunun önce forma için savaşması gerektiğini düşünen Sergen Yalçın, gereken çabayı ortaya koyması halinde Ljajic’i ilk 11’e almaya başlayacak.

Eleştiriye hak verdi
Özellikle forvet arkasında ‘anahtar’ paslar konusunda sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı teknik adam, antrenmanlarda isteksiz olması ve kondisyon açısından takımın gerisinde bulunması yüzünden Ljajic’i 11’de tercih etmemişti. Kariyerinde beyaz bir sayfa açma kararı alan ve son dönemde antrenmanlarda hem istekli hem de hırslı olan yetenekli oyuncunun da eleştirileri haklı bulduğu ve toparlanma konusunda gayret göstereceğini dile getirdiği öğrenildi
.
Beşiktaş’ta yeniden sürekli 11’de oynamanın özlemi içinde olan, küsmek yerine mücadele etmeyi seçen Adem Ljajic, milli arada hazırlık maçı ayarlanması halinde 11’de test edilecek.

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