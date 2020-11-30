Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcıları derbiden sonra soyunma odasında özel bir galibiyet pozu verdi. Yalçın ve ekibinin masa başında çektirdikleri bu fotoğraf, Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut ve kurmaylarının son iki yıldır galibiyetlerden sonra verdiği klasik görüntüyü akıllara getirdi.

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