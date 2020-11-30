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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme!
30.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme!

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve yardımcıları özel bir poz verdi.

Son dakika - Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme!
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve yardımcıları derbiden sonra soyunma odasında özel bir galibiyet pozu verdi. Yalçın ve ekibinin masa başında çektirdikleri bu fotoğraf, Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut ve kurmaylarının son iki yıldır galibiyetlerden sonra verdiği klasik görüntüyü akıllara getirdi.

Son dakika - Beşiktaşta Sergen Yalçından Erol Buluta gönderme

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