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06.05.2020 - 08:36 | | Fanatik

Beşiktaş'ta şok gelişme! Atiba ile yollar ayrılıyor

Yönetim, 100 bin euro alacağı olan Atiba’ya, “50’sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

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Siyah-beyazlı formayı 7 senedir giyen ve taraftarın sevgilisi olan Atiba Hutchinson ile yönetimin arası açıldı. Mali sıkıntılar yaşayan Beşiktaş, UEFA ile sorun yaşamamak adına tüm oyunculardan geçmiş alacaklarını 5 ay ertelemesini talep etti. Atiba ile yapılan görüşmede ise küçük bir rakamdan, büyük bir olay çıktı! Yönetimin, 100 bin euro alacağı olan Kanadalı yıldıza, “50 bin Euro’sunu şimdi ödeyelim. Kalanını da ertele” dediği öğrenildi.

‘Heykelini dikeceğimiz kaptan...’

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki oyuncunun ise bu talebi kabul etmediği belirtildi. Bunun üzerine Ahmet Nur Çebi ve ekibi, 100 bin euroyu Atiba’nın hesabına yatırdı. Bu olaydan sonra yönetimin, “Heykelini dikeceğimiz kaptan bunu yapmamalı” görüşünde birleşti ve tecrübeli oyuncuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

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Beşiktaşta şok gelişme Atiba ile yollar ayrılıyor

Beşiktaşta şok gelişme Atiba ile yollar ayrılıyor

 

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