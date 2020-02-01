Beşiktaş'ta son dakika bombası Boateng!

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlılar devre arasında takıma takviye yapmama kararı almasına rağmen İtalyan ekibinden gelen teklifi yeni teknik direktör Sergen Yalçın’ın da onayını alarak geri çevirmedi. Fiorentina’ya kiralama bedeli ödemeyecek Beşiktaş, yıldız oyuncuya ise yarım sezon için 325 bin euro maaş verecek

Limit sorunu nedeniyle takıma takviye konusunda rahat hareket edemeyen Beşiktaş Yönetimi, transferin son gününde Fiorentina’da forma giyen Kevin Prince Boateng ile el sıkıştı.

İtalyan kulübünün kiralama bedeli istemediği öğrenilirken, Beşiktaş oyuncuya yarım sezon için 325 bin euro maaş verecek. Boateng 10 maç oynarsa kontrat 1 sene uzayacak ve Ganalı oyuncuya yıllık 1 milyon 700 bin euro verilecek. Kadrodaki forvet sayısının artması açısından alınan Ganalı oyuncu için, Ajdin Hasic’in lisansı çıkartılmadı ve Bosnalı oyuncu Ümraniyespor’a kiralandı. Yabancı kontenjanını bu şekilde çözen yönetim, Boateng’in evraklarını ise deyim yerindeyse kıl payı yetiştirdi.



Daha önce Teknik Direktör Sergen Yalçın ile durum değerlendirmesi yapan yönetim hocanın isteğiyle transfer dosyasını rafa kaldırmıştı. Fakat Fiorentina’dan gelen bu teklif karşısında, kasadan fazla para çıkmayacağı için yönetim ve teknik heyet, Boateng’in kiralanmasına onay verdi. Sergen Yalçın’ın da 32 yaşındaki oyuncu için yeşil ışık yaktığı bildirildi. Beşiktaş Yönetimi ile Fiorentina Kulübü’nun, bu transferdeki anlaşamadığı tek nokta ise oyuncunun sezon sonundaki zorunlu satın alma maddesiydi. Siyah-beyazlılar ilk etapta bu maddeyi kabul etmedi. Fiorentina bu isteğinden vazgeçince taraflar anlaşma sağladı.



Sakatlık şüphesi

Bu sezon başında Fiorentina’ya geçen Boateng, diz sakatlığıyla alakalı bir sorun yaşadı. Ligde ve kupada 15 resmi maça çıkan Boateng 1 gol attı. Ancak geçtiğimiz ay sakatlanan 32 yaşındaki yıldızın, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı teşhisi kondu. Fiorentina’da da son 2 maçını kaçırmak zorunda kalan Ganalı oyuncunun en az 2 haftaya daha ihtiyacı daha olduğu kaydedildi.

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