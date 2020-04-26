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26.04.2020 - 22:01 |

Beşiktaş'ta sponsor gelişmesi!

Sponsorluk arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş'ta sponsor gelişmesi!

Beşiktaş'ta sponsorluk arayışları için çalışmalar devam ediyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kulüpler, büyük kriz içerisine gelirken siyah beyazlılarda önemli bir gelişme yaşandı.

Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak istiyor

Ortacizgi'nin edindiği bilgiye göre; Vodafone’un Kadın Futbol Takımı’na sponsor olmak istediği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin Vodafone yetkilileriyle sponsorluk görüşmelerine başladığı ifade edildi.

Kadınlar Günü için Atletico Madrid ile yapılan özel maçta da Kadın Futbol Takımı’na destek veren Vodafone’un uzun vadeli bir işbirliği yapmak istediği belirtildi.

Beşiktaşta sponsor gelişmesi

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