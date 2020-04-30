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30.04.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta sportif direktörlük için üç yerli aday!

Beşiktaş Yönetimi, yeni sezon için sportif direktörlük departmanını tekrar hayata geçirmek istiyor.

Beşiktaş'ta sportif direktörlük için üç yerli aday!

Futbol şubesinde yeni sezon için düşünülen planlama çerçevesinde sportif direktörlük departmanını tekrar hayata geçirmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, yerli ihtimalleri de listeye dahil etmeye hazırlanıyor.
Mircea Lucescu, Ariedo Braida ve Lutz Pfannenstiel gibi isimlerin yanı sıra siyah-beyazlı takımda futbol oynamış Tayfur Havutçu, Tayfun Korkut ve Mustafa Doğan’ın da gündemde olduğu belirlendi. Başkan Ahmet Nur Çebi önceki gün konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha önce camia içerisinde bulunmuş isimlere dikkat çekmişti. Sportif direktörlük için düşünülen yerli isimlerin, Almanya’da futbol oynayarak Türkiye’ye gelen ve Almanca bile Havutçu, Korkut ve Doğan olduğu ifade edildi.

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