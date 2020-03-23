23.03.2020 - 08:32 |
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme! Demba Ba...
Başakşehir formasıyla iki ayrı kulvarda 12 gol, 7 asistlik müthiş performans sergileyen kurt golcü, siyah-beyazlı takıma haber gönderdi...
Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Demba Ba'nın siyah-beyazlı takıma geri dönmek için haber gönderdiği ortaya çıktı.
1 yıllık sözleşmesi daha var
Başakşehir'de bu sezon müthiş bir performans gösteren Senegalli futbolcunun kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.
Sergen Yalçın yeşil ışık yaktı
Beşiktaş Yönetimi'nin Sergen Yalçın'la yapılan görüşme sonrasında Demba Ba'nın gelişine çok sıcak baktığı ancak bu transferin maddi boyutlarını araştırdıktan sonra Başakşehir'le masaya oturacağı gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı
Beşiktaş taraftarlarıyla özel bir diyaloğu olan Demba Ba, siyah-beyazlı takımda bir de şampiyonluk yaşadı.