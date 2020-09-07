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07.09.2020 - 14:01 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda denge, kuvvet ve kondisyon çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanın, salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladığı, ardından 5'e 2 oynandığı aktarıldı. İdmanın, şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşta Trabzonspor maçı hazırlıkları

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