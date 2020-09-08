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08.09.2020 - 15:06 | | AA

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında 13 Eylül Pazar günü Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Antrenmanın, kondisyon ve açma-germe çalışmalarıyla başladığı, ardından pas, top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldığı aktarıldı. İdmanın, taktik programının yer aldığı uygulamalar, 3 takımla yapılan yarı saha turnuva maçları ve kondisyon koşuları ile sona erdiği kaydedildi.

Beşiktaş, yarın sabah yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaşta Trabzonspor maçı hazırlıkları

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