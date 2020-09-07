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07.09.2020 - 15:16 | | İSTANBUL / DHA

Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı...

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş'ta Trabzonspor mesaisi başladı...
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Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman; denge, kuvvet ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman, salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada 5'e 2 ve stretching çalışmaları yapıldı. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta Trabzonspor mesaisi başladı...

 

 

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