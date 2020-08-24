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24.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta transfer tura bağlı! Lemina...

Beşiktaş Yönetimi, turun geçilmesi halinde Lemina ve forvetin yanında bir kanat oyuncusunu daha bir dahaki maça yetiştirmeye çalışacak.

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Transferde tüm yoğunluğunu Lemina ve forvet hattına veren Beşiktaş Yönetimi, PAOK maçı sonucuna göre farklı stratejiler geliştirecek. Lemina ile prensip anlaşmasına yakın olan, fakat kulübüyle yaşadığı sorunları aşmak için uğraşan Beşiktaş Yönetimi, turun geçilmesi halinde Lemina ve forvetin yanında bir kanat oyuncusunu daha bir dahaki maça yetiştirmeye çalışacak.

Beşiktaş Yönetimi aksi bir durumda ise transferde aceleci davranmayarak daha sağlam adımlar atacak. Turun geçilip geçilmemesine göre transferde farklı senaryoları masaya yatıracak olan Beşiktaş Yönetimi, hem kasayı hem de transfer limitini zorlamayacak.

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Beşiktaşta transfer tura bağlı Lemina...

 

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