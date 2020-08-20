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20.08.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İki golcü birden...

Transferde son dakika... Yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yönetim bir araya geldi. İki golcü için girişimlerini sürdüren Kartal'da adaylar Kalinic ve Cisse...

Beşiktaş'ta transfer zirvesi! İki golcü birden...
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Transferde tüm yoğunluğunu forvet transferine çevrilen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, yönetimle bir araya geldi. Başkan Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile forvet transferi hakkında konuşan deneyimli teknik adam, bu transferin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi.

Kalinic üzerinde yoğunlaşan ve bu transferdeki pazarlıkları kıran kırana sürdüren Beşiktaş Yönetimi, en kötü ihtimalle önce Cisse veya onun alternatiflerinden birini, daha sonra birinci forveti transfer edecek. Şu an için Kalinic’e odaklanan fakat bir yandan da ikinci forveti bitirmeye çalışan yönetim, Cisse’yi de bir an önce sonuçlandırmak için kolları sıvayacak.

Beşiktaşta transfer zirvesi İki golcü birden...

Beşiktaş Malzemecisinden Farkındalık Koşusu

 

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