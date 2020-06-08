Beşiktaş'ta tribünler doluyor!

SERDAR SARIDAĞ

Beş bini geçti

“Ruhumuz Yeter” kampanyasıyla hem kulübe maddi kaynak sağlamak hem de siyah-beyazlı camia içerisinde yeni bir sinerji yaratmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, fotoğraflı maket taraftar etkinliğine gösterilen ilgiyi daha da arttırmayı hedefliyor. Şu ana kadar 5 binin üzerinde satış gerçekleştiren siyah-beyazlı kulüp, Vodafone Park’ta cumartesi akşamı Antalyaspor’la oynanacak Süper Lig’in 27. hafta maçına kadar bu rakamı 10 bin seviyesine çıkarmaya çalışacak.



Yoğun talep var

Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan kampanyayı dört maçlık paket üzerinden yürüten Beşiktaş Yönetimi, Antalyaspor maçı sonrasında da kalan karşılaşmalara göre bir fiyat güncellemesi yaparak etkinliği devam ettirmeyi planlıyor. Aile olarak veya gruplar halinde kulübe çok sayıda başvuru olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile 33. hafta oynanacak derbi için ezeli rakibinin taraftarına da misafir tribün satışı yapmak için harekete geçmişti.

Vodafone Park heyecana hazır

Kartal’ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park, 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak Süper Lig maçlarını bekliyor. Siyah-beyazlı kulübün Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, “Çok ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik” dedi. Pandemi sürecinde tüm kurallara uyduklarının altını çizen Avşar, “En iyisini yapmaya çalıştık. Artık maçları bekliyoruz. Yarım kalmış heyecanımız var. İnşallah 12 Haziran’da futbola kavuşuyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Marcelo'nun Lyon Formasıyla En İyi Anları