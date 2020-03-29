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29.03.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta tüm malzemeler evlere gönderildi

Beşiktaş Yönetimi son olarak tesislere de yasak getirdi. Yönetim, izolasyon halinin devam etmesini istemesi nedeniyle bir süre önce tesisleri tamamen kapattı.

Beşiktaş'ta tüm malzemeler evlere gönderildi

Koronavirüs salgını yüzünden liglerin tatil olmasıyla birlikte kulüp bünyesindeki tüm sporcuları evlerine gönderen ve istemeleri halinde tesislerde çalışma imkanı olduğunu bildiren Beşiktaş Yönetimi son olarak tesislere de yasak getirdi.
Siyah-beyazlı yönetim, izolasyon halinin devam etmesini istemesi nedeniyle bir süre önce tesisleri tamamen kapatarak spor aletlerini futbolcuların evlerine gönderdi. Bireysel çalışma aletleri, futbol topları ve fitnes malzemelerinin yanı sıra ve spor kıyafetlerinin oyuncuların evlerine yollandığı öğrenildi.
Bu arada Teknik Direktör Sergen Yalçın’la sürekli iletişim halinde olan İtalyan kondisyoner Stefano Marrone’nin ise futbolcularla her gün görüşerek ev çalışmalarını yakından takip ettiği bildirildi.

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