BeÅŸiktaÅŸ'ta Valentin Rosier antrenmanda yer aldÄ±

SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda yarÄ±n GenÃ§lerbirliÄŸi'ni konuk edecek BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda, yeni transfer Valentin Rosier da yer aldÄ±.Â

Ä°dman, Ä±sÄ±nma, istasyon koÅŸularÄ± ve aÃ§ma-germe Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve taktik programÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalar ile sÃ¼ren antrenman, tam sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile sona erdi.Â

GenÃ§lerbirliÄŸi maÃ§Ä± hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamlayan, siyah-beyazlÄ± ekip, tesislerinde kampa girdi.