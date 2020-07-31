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31.07.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta Vida yol ayrımında

Beşiktaş Yönetimi’nin daha önce de satışı gündeme gelen Domagoj Vida ile yolları ayırmanın planlarını yaptığı belirlendi.

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SERDAR SARIDAĞ

Teknik heyetin istediği transferler için kaynak arayışında olan Beşiktaş Yönetimi’nin daha önce de satışı gündeme gelen Domagoj Vida ile yolları ayırmanın planlarını yaptığı belirlendi.

Beşiktaşta Vida yol ayrımında

Lyon’un listesinde bulunan Hırvat stoperle, Premier Lig’e yükselen West Bromwich’in de ciddi olarak ilgilendiği öğrenildi. Slaven Bilic’in, vatandaşı Vida’nın peşinde olduğu iddia edildi. Vida’nın satışından ciddi bir bonservis geliri bekleyen siyah-beyazlı yönetimin, deneyimli oyuncuyu ayrılık için ikna etmeye çalışacağı kaydedildi. Yıllık garanti ücreti 3 milyon euro olan Vida’ya ekonomik sıkıntılar yüzünden artık bu parayı ödemek istemeyen yönetimin, deneyimli futbolcunun menajeriyle masaya oturacağı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmenin kısa süre içinde gerçekleşeceği vurgulandı.

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