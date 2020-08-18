Beşiktaş'ta Welinton sürprizi! transferi açıklanmadı çünkü...

Nergis Aşkın - Skorer

Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden biri olan Murat Özen Skorer'e Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi.

Welinton açıklanamadı çünkü...

Siyah-beyazlı taraftarın transferini beklediği Welinton'un henüz resmi olarak açıklanmamasıyla ilgili Özen, "Anlaşma gereği Alanyaspor'a gidecek Ahmet Gülay'ın 17 yaşında olması nedeniyle ailesinin imzası gerekiyor. Babasının imzası alındı, annesi Trabzon'da olduğu için henüz imza alınamadı. Bu imza atıldığı anda Welinton transferi açıklanacak. Ahmet Gülay, Fatih Aksoy ile birlikte Alanyaspor kampında yer alıyor. Beşiktaş'la idmanlara çıkan Welinton'un PAOK maçına yetişeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Cisse biraz düşünmek istiyor"

Beşiktaş'ın başka transfer hedefi Cisse ile ilgili bilgi veren Özen, "Cisse teyzesini kaybetti telefonları kapalıydı. Kendisi ile yönetim temasa geçti. 800 bin euro + bonus teklifi var Cisse'ye. Biraz düşünmek istiyor. Bu akşam biraz hareketlilik olacak diye düşünüyorum" dedi.

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