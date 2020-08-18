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18.08.2020 - 21:24 |

Beşiktaş'ta Welinton sürprizi! transferi açıklanmadı çünkü...

Beşiktaş, anlaşma sağladığı Welinton'u henüz resmi olarak açıklamadı. PAOK maçına yetişip yetişmeyeceği merak konusu olan transferle ilgili Murat Özen Skorer'e açıklamalarda bulundu. Öte yandan siyah-beyazlı takım Cisse'ye teklifini iletti.

Beşiktaş'ta Welinton sürprizi! transferi açıklanmadı çünkü...
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Nergis Aşkın - Skorer

Beşiktaş taraftarının sevdiği isimlerden biri olan Murat Özen Skorer'e Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi.

Welinton açıklanamadı çünkü...
Siyah-beyazlı taraftarın transferini beklediği Welinton'un henüz resmi olarak açıklanmamasıyla ilgili Özen, "Anlaşma gereği Alanyaspor'a gidecek Ahmet Gülay'ın 17 yaşında olması nedeniyle ailesinin imzası gerekiyor. Babasının imzası alındı, annesi Trabzon'da olduğu için henüz imza alınamadı. Bu imza atıldığı anda Welinton transferi açıklanacak. Ahmet Gülay, Fatih Aksoy ile birlikte Alanyaspor kampında yer alıyor. Beşiktaş'la idmanlara çıkan Welinton'un PAOK maçına yetişeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşta Welinton sürprizi transferi açıklanmadı çünkü...

"Cisse biraz düşünmek istiyor"
Beşiktaş'ın başka transfer hedefi Cisse ile ilgili bilgi veren Özen, "Cisse teyzesini kaybetti telefonları kapalıydı. Kendisi ile yönetim temasa geçti. 800 bin euro + bonus teklifi var Cisse'ye. Biraz düşünmek istiyor. Bu akşam biraz hareketlilik olacak diye düşünüyorum" dedi.

Beşiktaşta Welinton sürprizi transferi açıklanmadı çünkü...

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