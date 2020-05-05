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05.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular karantinaya girdi!

Beşiktaş'ta yurt dışında bulunan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho dün dönüş yaptı.

Beşiktaş'ta yabancı futbolcular karantinaya girdi!

Kartal’da, Süper Lig’in koronavirüs salgını nedeniyle tatil edilmesi üzerine yönetim kurulunun özel izniyle ülkelerine giden yabancı futbolcular dönüşe geçti. Tahliye uçuşu kapsamında İstanbul’dan ayrılan ve uzun süredir yurt dışında bulunan Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho dün dönüş yaptı.
Siyah-beyazlı futbolcular, ülkemizde sıkı bir şekilde uygulanan koronavirüs tedbirleri nedeniyle toplu halde karantina altına alındı. Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho’nun, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu’nda 14 günlük karantinaya alındığı aktarıldı. Fenerbahçeli Mauricio Isla, eşi ve çocukları da aynı yurtta karantinada kalmıştı.
Beşiktaşlı futbolcular zorunlu karantina süreci boyunca tesislerden uzak kalacak. Siyah-beyazlılar 14 gün sonra takıma katılabilecek. Boateng, Lens, Ljajic, Ruiz ve Rebocho’nun takımla çalışmalara başlaması ise üç haftayı bulacak.

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