18.08.2020 - 23:01 | | AA
BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
BeÅŸiktaÅŸ, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â
BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeki antrenmana siyah-beyazlÄ± futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcularÄ±n, idmanÄ± ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â
Siyah-beyazlÄ±lar, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapÄ±lacak antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.
BeÅŸiktaÅŸ 2020-21 Sezonu FormalarÄ±nÄ± TanÄ±ttÄ±