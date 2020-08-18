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18.08.2020 - 23:01 | | AA

BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ, Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â

BeÅŸiktaÅŸ'ta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla devam etti.Â 

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netimindeki antrenmana siyah-beyazlÄ± futbolcularÄ±n, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

Gruplar halinde ayak tenisi oynayan futbolcularÄ±n, idmanÄ± ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla tamamladÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â 

Siyah-beyazlÄ±lar, yeni sezon hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapÄ±lacak antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

BeÅŸiktaÅŸta yeni sezon hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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