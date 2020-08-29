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29.08.2020 - 23:36 | | AA

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları

Beşiktaş, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları
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Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. 

Sahada ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda çeşitli pas ve top kapma çalışmalarının ardından siyah-beyazlı ekip, hücum ve savunma antrenmanları yaptı. 

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına, yarın çift antrenmanla devam edecek.

Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları

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