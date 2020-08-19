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19.08.2020 - 14:27 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idmanın bir bölümünü başkan Ahmet Nur Çebi de izledi.

Antrenman, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışmasıyla başladı. Küçük oyunlar, pas çalışması, dar alanda çift kale çabukluk oyunu, tek pas çalışması ve 3'e 3 oyun çalışması ile süren idman, yarı sahada değişmeli yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK ekibiyle ile 25 Ağustos Salı günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, 21 Ağustos Cuma günü sabah saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

Beşiktaşta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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