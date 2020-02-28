Beşiktaş'ta yeni sezona yeni kontrat! İndirim talebi...

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı camiadan çok büyük destek gören Sergen Yalçın’ı takımın başına getirerek yeni bir dönemin kapısını açan Beşiktaş Yönetimi, futbol takımındaki giderler konusunda bazı futbolcularla masaya oturdu. Öncelikle oyuncuların birikmiş borçları konusunda pazarlığa giren yönetimin bu konuda olumlu dönüşler aldığı ortaya çıktı.



Yeni sezon öncesi tüm takımdan borçsuzluk belgesi almak için birikmiş maaşlarda indirime gitmeye çalışan siyah-beyazlılar, Domagoj Vida, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Kevin N’Koudou gibi yüksek kontratlı bazı isimlerden de indirim talep edecek. Eski kontratların güncellenmesi halinde, devletin bu kontratları yeni vergi sistemine alıp almayacağı konusunda emin olan yönetim, yerli-yabancı olmak üzere takımın büyük çoğunluğuna indirimli sözleşmeler teklif edecek.

Hem geçmiş alacakları yeniden yapılandırmak hem de yüksek kontratları aşağıya çekerek önemli bir tasarrufa gitmek isteyen Beşiktaş Yönetimi, öncelikle bu sezonu problemsiz tamamlamayı planlıyor. Mali açıdan sezonu sorunsuz geçmek isteyen siyah-beyazlılar, yeni sezonda takımın bütçesini 30 milyon euronun altına çekmeye çalışacak. Birçok kiralık oyuncuyla da yollarını ayıracak olan siyah-beyazlı yönetim, takım içerisindeki bazı isimlere gelmesi muhtemel teklifleri de değerlendirmeye alacak.

Adem Ljajic'in Genoa'ya Nefis Frikik Golü