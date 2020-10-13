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13.10.2020 - 09:55 | | Sabah

Beşiktaş'ta yeni transfer Rosier'e ilk maçında tam not

Fransız sağ bek Rosier, Karagümrük ile oynanan özel maçtaki performansıyla teknik heyetten böyle övgü aldı.

Beşiktaş'ta yeni transfer Rosier'e ilk maçında tam not
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Uzun süre sağ bek arayan ve en sonunda Valentin Rosier'e karar kılan Beşiktaş'ta, oyuncunun performansı yüzleri güldürdü.

Rosier'in takıma katılmasıyla gerçek bir sağ beke kavuşan teknik direktör Sergen Yalçın, Karagümrük karşısında oyuncusunu 90 dakika sahada tuttu. Beşiktaş'la ilk kez bir maça çıkan 24 yaşındaki oyuncu, teknik heyeti memnun ederken, "Fırtına gibi maşallah" övgüsünü de aldı. Rosier, sık sık hücuma katılırken, savunma arkasına attığı paslar, yanındaki takım arkadaşlarıyla verkaçlardaki başarısı ve bindirmeleriyle alkışı topladı.

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Beşiktaşta yeni transfer Rosiere ilk maçında tam not

 

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