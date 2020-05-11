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11.05.2020 - 07:00 |

Beşiktaş'ta yeniden hedef Sinan Bolat!

Beşiktaş Yönetimi’nde gözler Sinan Bolat’a çevrildi. Liglerin oynanması durumunda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvacan ve Ersin Destanoğlu’na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli eldiven bir dönem G.Saray'ın kalesini korumuştu.

Beşiktaş'ta yeniden hedef Sinan Bolat!
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Loris Karius ile yollarını ayırdıktan sonra kale konusunda yeni bir yapılanmaya gidecek olan Beşiktaş Yönetimi’nde gözler Sinan Bolat’a çevrildi.
Belçika’da Royal Antwerp’ten ayrılan Sinan Bolat tekrar gündeme alındı. Liglerin oynanması durumunda Teknik Direktör Sergen Yalçın, Utku Yuvacan ve Ersin Destanoğlu’na dönüşümlü şans vermeyi planlıyor. Bu kalecilerin iyi performans sergilemesi halinde yönetimin, kaleci transferini askıya alabileceği iddia edildi.
Daha önce bu konuda, gerekirse bir dahaki sezonu da Utku ve Ersin ile devam etme riskini alabileceğini belirten Sergen Yalçın, kaleci transferinde izlenecek yol haritasını liglerin oynanmasından sonra verecek.

Beşiktaşta yeniden hedef Sinan Bolat

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