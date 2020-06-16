BeÅŸiktaÅŸ'ta Yukatel Denizlispor mesaisi!
Yukatel Denizlispor'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
SÃ¼per Lig'in 28. haftasÄ±nda 20 Haziran Cumartesi Yukatel Denizlispor'a konuk olacak BeÅŸiktaÅŸ, bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±na baÅŸladÄ±.Â
Siyah-beyazlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktÃ¶r Sergen YalÃ§Ä±n yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenmanda kondisyon ve taktik Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â
IsÄ±nma ve istasyon koÅŸularÄ±yla baÅŸlayan idmanÄ±n pas, 5'e 2, dar alanda oyun kontrol pas ve taktik programÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± uygulamalarla devam ettiÄŸi bildirildi.Â
AntrenmanÄ±n, yarÄ± sahada yapÄ±lan Ã§ift kale maÃ§ ve ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla sona erdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.Â
BeÅŸiktaÅŸ, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n yapacaÄŸÄ± antrenmanla devam edecek.
AyrÄ±lmaz Ä°kili: GÃ¶khan GÃ¶nÃ¼l ve Caner Erkin