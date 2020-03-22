Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı!
22.03.2020 - 19:07 | | AA

Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı!

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu. Bazı ihtiyaçların karşılanması için üniversiteli Beşiktaşlıların gönüllü olduğu vurgulandı.

Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı!

Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulunurken, verilen iletişim numarasının aranması durumunda bazı ihtiyaçların karşılanmasına yardım edileceğini duyurdu. 

Siyah-beyazlı kulüp tarafından üyelere SMS yoluyla gönderilen mesajda, "Değerli kongre üyemiz, ülkemizde etkisini günden güne artıran Kovid-19 virüsüne karşı risk grubundan olan siz değerli büyüğümüzün evinden çıkmamasını öneriyoruz. 0544 565 19 03 numaralı telefonla kulübümüzle irtibata geçerek, market ve eczane alışverişlerinizde tarafınıza yönlendirilecek üniversiteli Beşiktaşlılardan gönüllü yardım alabilirsiniz. Beşiktaş ailesi olarak her zaman yanınızdayız, saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
UEFA’dan tam destek! Ödeme zorunluluğu...

Beşiktaştan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı

Sivasspor Oyuncuları Ve Teknik Heyeti Korona Virüsü Hakkında Bilgilendirildi

    Roberto Firmino topla adeta dans etti
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Açıkladı! Kaan Ayhan'dan Kenan Karaman'a "indir o elini!"

    Açıkladı! Kaan Ayhan'dan Kenan Karaman'a "indir o elini!"

    Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti!

    Arda Turan sokağa çıkanlara isyan etti!

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan corona virüse yakalandı

    Beşiktaş'ın eski yöneticisi Numan Ceyhan corona virüse yakalandı

    Torunoğulları'ndan 'evde kal' çağrısı...

    Torunoğulları'ndan 'evde kal' çağrısı...

    Sıradaki Haber