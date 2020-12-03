Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme
03.12.2020 - 09:37 | | Sabah

Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme

7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından Beşiktaş Yönetimi harekete geçiyor.

Beşiktaş'tan Atiba Hutchinson'a yeni sözleşme
ABONE OL

7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından gözler yönetime çevrildi.

Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti.

Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda işler karıştı! PSG, Manchester United ve Leipzig...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
İrfan Can Kahveci tarih yazdı! '30 milyon euroya...'
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! Kadın hakem Frappard...

Beşiktaştan Atiba Hutchinsona yeni sözleşme

Beşiktaş'ın Eğlenceli Antrenmanı

Brezilya Ligi'nde 23. haftada atılan en iyi üç gol
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor
    TFF 1. Lig'de 12. hafta başlıyor
  2. Hodzic'ten Beşiktaş'a gözdağı
    Hodzic'ten Beşiktaş'a gözdağı
  3. Olimpiyatlarda 4-5 günde bir test yapılacak
    Olimpiyatlarda 4-5 günde bir test yapılacak
  4. İrfan Can tarihe geçti! Semih...
    İrfan Can tarihe geçti! Semih...
  5. Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!
    Canlı Bahis heyecanı Misli.com'da!



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Nihat Özdemir'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Süper Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Covid-19'u atlattı

Son dakika - Tolgay Arslan'dan derbi açıklaması! 'İnanılmaz...'

Son dakika - Tolgay Arslan'dan derbi açıklaması! 'İnanılmaz...'

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet