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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Lille'deki maaşı belli oldu
28.07.2020 - 09:44 | | Fanatik

Beşiktaş'tan ayrılan Burak Yılmaz'ın Lille'deki maaşı belli oldu

Beşiktaş'ta senelik 2.7 milyon Euro net ücret alan Burak Yılmaz, Lille'de yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

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Ligin son hafta maçı öncesi Beşiktaş'la yollarını ayıran Burak Yılmaz, kadrosunda Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'yı bulunduran Lille'e transfer olmuştu. 2 yıllık sözleşmeye imzasını atan 35 yaşındaki oyuncunun, Fransız ekibinde alacağı para da belli oldu.

Beşiktaş'ta senelik 2.7 milyon Euro net ücret alan Milli futbolcu, Lille'de ise yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

Beşiktaştan ayrılan Burak Yılmazın Lilledeki maaşı belli oldu

 
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