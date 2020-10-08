Beşiktaş'tan çift antrenman!

Beşiktaş, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde sabah yapılan antrenmanda denge ve kuvvet çalışması yapılırken akşam idmanında ise kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. 5'e 2, pas ve dar alanda top kapma çalışması yapıldı. Antrenman, oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah beyazlı takım, Süper Lig'de Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.30 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla sürdürecek.