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07.04.2020 - 08:46 | | Fanatik

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti

Siyah-Beyazlılar’ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz’ün, 2021 yılında bitecek kontratı konusundaki tartışmalar, menajerinin açıklamaları sonrasında tavan yapmıştı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz'e menajer resti

Yönetimle görüşmelerin durduğunu açıklayan menajer Necdet Ergezen’in, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi’yle ilgili olarak yıllar önce sosyal medya üzerinden ağır ifadeler kullandığı ortaya çıktı. Bu gelişme sonrasında yönetimin; bu ismin temsilciliğini yaptığı Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz’den Ergezen’le yollarını ayırmasını istediği öğrenildi. İki futbolcunun ise, “Bizim bir menajerlik şirketiyle anlaşmamız var. Bu kişiyle direkt bağımız yok. O, şirketin bir çalışanı. Biz şirkete gereken uyarıyı yapacağız ve o menajerle doğrudan bir bağlantımız kalmayacak” savunmasını yaptığı bildirildi. Öte yandan Burak Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla menajerlerinin sadece Ali Egesel ve Ogan Tarhan olduğunu duyurdu.

Beşiktaştan Dorukhan Toköze menajer resti

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