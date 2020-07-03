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HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nahuel Molina çalımı! 3 yıllık teklif...
03.07.2020 - 20:36 |

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nahuel Molina çalımı! 3 yıllık teklif...

Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Nahuel Molina'ya siyah-beyazlı takım üç yıllık kontrat önerdi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye Nahuel Molina çalımı! 3 yıllık teklif...
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Gelecek sezon şampiyonluğa ulaşacak kadronun temellerini atmayı amaçlayan Beşiktaş sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlılar, Arjantin devi Boca Juniors ile sözleşmesi biten 23 yaşındaki sağ bek oyuncusu Nahuel Molina'ya üç yıllık kontrat önerdi. Arjantinli futbolcunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin "Sağ bekimiz Gökhan, kalsın istiyoruz. Eğer olmazsa bir arayış içine girmek zorundayız. O olursa, yanına daha genç bir arkadaş alırsınız." sözleri sonrasında siyah - beyazlılar, bu bölge için ilk adımı atmış oldu. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül'ün geleceği hala belirsizliğini koruyor.

Beşiktaştan Fenerbahçeye Nahuel Molina çalımı 3 yıllık teklif...

Udınese'yi reddetti
İtalya Ligi Serie A takımlarından Udinese de Molina için görüşmelere başlamış ancak bir noktadan sonra ilerleme kaydedilemeyince oyuncu, transferden vazgeçmişti.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti
23 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon çalışmalarına erken başlayan Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Boca Juniors formasıyla bu sezon 16 lig maçında boy gösteren Molina, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Ayrılmaz İkili: Gökhan Gönül ve Caner Erkin

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