Beşiktaş'tan Franco Armani hamlesi! İlk görüşme...

Beşiktaş'ın kaleci transferinde öncelikleri arasında yer aldığı iddia edilen Franco Armani için önemli bi gelişme yaşandı.

Transfer piyasasında oldukça hareketli günler yaşadığı ifade edilen Kara Kartal'ın, Karius'un ardından 1 numaralı formayı emanet edeceği ismi aradığı ifade edildi.

Beşiktaş'ın kaleci transferi konusunda Armani'yi gündemine aldığı ve ilk resmi görüşmelerin yapıldığı kaydedildi.

River Plate ile masaya oturacak

Öte yandan siyah beyazlıların olumlu yanıt alması halinde River Plate ile de kısa süre içinde görüşme gerçekleştireceği aktarıldı..

Beşiktaş Malzemecisinden Farkındalık Koşusu