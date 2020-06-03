Beşiktaş'tan Galatasaray'a yanıt

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebinin yapmış olduğu açıklamaları Talihsizlik olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir" denildi.

Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Sayın Mesut Bakkalın yaşam öyküsünü anlattığı kitabındaki itirafları doğrultusunda, 1986-87 sezonu şampiyonluğunun Kulübümüz adına yeniden tescili için Türkiye Futbol Federasyonuna yapmış olduğumuz müracaat ile ilgili Galatasaray Spor Kulübünün 1 Haziran 2020 tarihinde yapmış olduğu açıklamaya cevabımızdır.

Öncelikle söylemek isteriz ki Galatasaray Spor Kulübünün bu açıklamasının muhatabı nasıl ki Sayın Mesut Bakkal ise bu hususta Kulübümüzün muhatabı da ilgili kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonudur.

Onursal Başkanımız Sayın Süleyman Sebanın söylediği Şerefli ikinciliklerimiz ile gurur duyuyoruz ifadesinin ne için söylendiği tüm kamuoyu tarafından yıllardır çok iyi bilinmektedir.

Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebinin yapmış olduğu açıklamaları Talihsizlik olarak nitelemekten daha ziyade bu söylemlere muhatap kalınarak şampiyon olmak asıl talihsizliktir.

Kulübümüz tarafından kazanılmış olan şampiyonlukların ve kupaların Şerefimiz ile oynayıp Hakkımız ile kazanıldığı tüm spor camiasında çok iyi bilinmektedir. Bundan sonra da böyle olacaktır."

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