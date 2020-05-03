Beşiktaş'tan Gökhan Gönül ve Caner Erkin açıklaması!

Takımdan ayrılacakları konuşulan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile ilgili Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu.

Haber Global'e konuşan Emre Kocadağ "Onlardan aldığım izlenim şu; önce Beşiktaş ile görüşecekler. Sezon sonunda kontratları bitiyor. Bizimle görüşürler. Anlaşamazlarsa sezon sonu serbest kalıyorlar" dedi.

Önceliklerinin iç transferde yapacakları görüşmeler olduğunu belirten Kocadağ "Yavaş yavaş içimizdeki oyuncularla görüşmeler yapacağız. Hocamızdan belirli raporlar aldık. Raporlarla beraber, kulübün de gerçekleri var. Kulübün gerçekleri ve hocamızın raporunu beraber değerlendireceğiz. Şartlarımıza uyarsa, Beşiktaş için değerli oyuncularla devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.