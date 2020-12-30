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30.12.2020 - 08:15 | | Sabah

Beşiktaş'tan gurbetçi operasyonu! İşte o isimler...

Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Galatasaray ve Başakşehir’in de ilgilendiği Fortuna Düsseldorf’un forveti Kenan Karaman, siyah-beyazlılara yeşil ışık yaktı.

Beşiktaş'tan gurbetçi operasyonu! İşte o isimler...
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Transferde sözleşmesi bitecek futbolculara ağırlık veren Beşiktaş, forvet hattına Fortuna Düsseldorf forması giyen ve sezon sonunda serbest kalacak olan Kenan Karaman'ı eklemek istiyor. Galatasaray ve Başakşehir'in de ilgilendiği Kenan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, Köln'ün merkez orta sahasında görev yapan Salih Özcan ile Mainz'da hem orta saha hem kanatta oynayan Levin Öztunalı ile de temasa geçti.

STOPER MEVKİİNE JORIS GNAGNON

Yönetici Erdal Torunoğulları'nın özellikle Salih Özcan'ın transferinde büyük bir aşama kaydettiği belirtildi. Öte yandan Vida, Welinton ve Montero'dan oluşan stoper mevkiine bir takviye daha yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Sevilla'nın futbolcusu Joris Gnagnon için girişimlere başladı. İspanyol ekibinin iki yıl önce 13.5 milyon Euro ödeyerek Rennes'den kadrosuna kattığı Gnagnon, bu sezon sadece kupa maçında 29 dakika forma giyebildi.

KENAN KARAMAN

Bu sezon Fortuna Düsseldorf ile Bundesliga 2'de 12 maça çıkan Kenan Karaman, 3 gol ve 1 asist kaydetti. 26 yaşındaki santrfor, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda da 17 kez forma giyip 4 gol attı.

LEVİN ÖZTUNALI

Sakatlığı nedeniyle son 4 lig maçını kaçıran Levin Öztunalı, 9 karşılaşmada 2 asiste imza attı.

SALİH ÖZCAN

Bu sezon 14 resmi maçta görev alan Salih Özcan, bu müsabakalarda Köln'e 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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