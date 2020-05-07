Beşiktaş'tan kaleci operasyonu!

Beşiktaş’ta transfer rotası yavaş yavaş şekillenmeye devam ediyor. Bir kaleci, bir sağ bek, bir stoper ve bir kanat oyuncusu arayan Beşiktaş’ta ilk hedef kaleci transferi. Loris Karius ile yollarını ayıran ve kaleye transfer yapmak isteyen Beşiktaş Yönetimi, rotasını iki oyuncuya çevirdi.

Asist Analiz'in özel haberine göre bir dönem Galatasaray’da da forma giymiş Milli kaleci Sinan Bolat ile Mayıs ayının başından bu yana görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticilerin diğer hedefi ise Başakşehirli Milli kaleci Volkan Babacan.

Sinan Bolat ile görüşmelerin olumlu ilerlediği ancak Beşiktaş’ın iç transferdeki sözleşmesi biten oyuncularla anlaşma zemini oluşturup sonradan dış transferde harekete geçeceği öğrenildi.

Volkan Babacan ile 2019 yılının Kasım ayında sözlü mutabakata varıldığı, bu mutabakatta bir yılı opisyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşme önerildiği ancak resmiyette bir adım atılmadığı da gelen bilgiler arasında.

Yönetim içerisinde hem Volkan Babacan hem de Sinan Bolat konusunda fikir ayrılıklarının olduğu ve net bir görüş sağlanamadığı da belirtildi.