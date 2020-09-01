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01.09.2020 - 16:57 | | İSTANBUL (AA) -

Beşiktaş'tan kura değerlendirmesi

Beşiktaş Kulübü yöneticisi Kemal Erdoğan, "Umarım Bosna Hersek ekibi yola devam eder ve onları Vodafone Park'ta ağırlarız. İyi çalışacağız, başarılı olacağımızı umut ediyorum" dedi.

Beşiktaş'tan kura değerlendirmesi
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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu kura çekimini değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Yunanistan'ın PAOK takımına elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden siyah-beyazlı takım, 3. eleme turunda Bosna Hersek'in Borac Banja Luka ile Portekiz'in Rio Ave takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Kemal Erdoğan, Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde kurayla ilgili yer alan açıklamasında, "Gönül isterdi ki yolumuza UEFA Şampiyonlar Ligi'nde devam edelim ama olmadı. Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Bosna Hersek'ten Borac Banja ya da Portekiz'den Rio Ave ile karşılaşacağız. Umarım Bosna Hersek ekibi yola devam eder ve onları Vodafone Park'ta ağırlarız. İyi çalışacağız, başarılı olacağımızı umut ediyorum. Eleme turlarının tek maç olması kimilerine göre avantaj, kimilerine göre dezavantaj. PAOK ile karşılaştığımız tur, çift maç olsaydı turu geçebilirdik. Tek maç oynanan eleme turlarında heyecan daha yüksek oluyor. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin liderliğinde dikkatli çalışmalar yürütülüyor. Taraftarlarımız merak etmesinler, işler iyi olacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaştan kura değerlendirmesi

 

 

 

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