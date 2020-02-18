Beşiktaş'tan Mustafa Denizli sürprizi

Ajansspor'un haberine göre, 2008-2009 sezonunda iki kupa ile taraftarın gönlünde taht kurmayı başaran Mustafa Denizli futbolun tek patronu alarak istenen isim olduğu öğrenildi.

Denizli, ayrıca lig tarihinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ı şampiyon yaparak futbol tarihine ismini altın harflerle yazdırarak kırılması bellide bir daha mümkün olmayacak ünvana da sahip.

Genç futbolculara verdiği şanslar ile dikkatleri üzerine çeken kurt hoca, Beşiktaş’a bir sezonda kazandırdığı iki kupa sevincini de bu güne dek takımı yöneten hiçbir teknik direktör bir daha yaşatamadı.

Futbolda yeniden yapılanmayı kendine hedef olarak belirleyen Ahmet Nur Çebi ve yönetimi, Türkiye’nin yetiştirdiği ve sayısın karılmaz rekorları ile ün salmış kurt hocanın deneyimlerinden faydalanmak istiyor.

Alt yapı düzenine yeniden çağdaş bir yapılanma ile Özkaynak düzeninin yeniden canlandırılmasını isteyen yönetimin masasında Lucescu isminin yanında duran diğer isim ise Mustafa Denizli.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Yönetimi cephesinde, Mustafa Denizli’nin Beşiktaş’a olan sevgisi ve taraftarlık bağı ise ismini güçlendiren bir başka detay.

Beşiktaş’ta Futbolun mutfağı olan Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde Denizli’nin ismi sevinçle fısıldanmasına rağmen, kamuoyunda gündeme gelmemesi ise operasyonu yönetimin gizlilik içinde sürdürdüğünün bir göstergesi.