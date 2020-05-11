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11.05.2020 - 10:00 |

Beşiktaş'tan Nagatomo sürprizi

Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya atıldı. Caner Erkin ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek siyah-beyazlılar, oyuncuyla sözleşme uzatmamıştı. Bu kapsamda sol bek arayışlarına giren Kara Kartal, Galatasaray'la sözleşmesi bitecek Yuto Nagatomo'yu gündemine aldı..

Beşiktaş'tan Nagatomo sürprizi
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Sol bek transferi için adaylarla görüşmeler yapan Beşiktaş'ın gündemine tanıdık bir isim geldi. Bu oyuncunun da Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Yuto Nagatomo olduğu bildirildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Japon oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimle yaptığı görüşmede 1 yıllığına siyah-beyazlı formayı giyerse verimli olabileceğini söylediği bildirildi. Bu arada Galatasaray'ın izin vermesine rağmen ayrılmayan Nagatomo'nun Türkiye'de bir takımda kariyerine devam etmek istediği için İstanbul'da kaldığı kaydedildi.

GALATASARAY'DA 65 MAÇ, 3 GOL, 7 ASİST

Piyasa değeri 800 bin euro civarında olan 33 yaşındaki sol beke 500 bin euro'luk bir teklif yapılabileceği gelen haberler arasında. Galatasaray'da 65 maça çıkan Nagatomo; 3 gol, 7 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaştan Nagatomo sürprizi

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