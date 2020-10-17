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17.10.2020 - 10:20 |

Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı

Beşiktaş Kulübü, koronavirüs testi pozitif çıkan Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Beşiktaş'tan Rahmi Koç'a geçmiş olsun mesajı
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Siyah-beyazlı kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Camiamızın değerli büyüğü, Divan Kurulu Üyemiz ve Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç’un koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sayın Rahmi Koç’a geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz.

Beşiktaş JK"

Beşiktaştan Rahmi Koça geçmiş olsun mesajı

 

 

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