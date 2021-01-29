Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
29.01.2021 - 16:24 |

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü, futbol takımının başında birinci yılını dolduran Sergen Yalçın ile ilgili paylaşımda bulundu.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
ABONE OL

Kulübün Twitter hesabında "Bir yıl önce teknik direktörümüz oldu" başlığıyla yer alan videoda Yalçın için Vodafone Park'ta gerçekleştirilen ve 20 bine yakın siyah-beyazlı taraftarın yer aldığı görüntülere yer verildi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde Süper Lig'de 35 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Yalçın yönetiminde Ziraat Türkiye Kupası'ndaki iki maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında ise 2 karşılaşmada birer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

Beşiktaştan Sergen Yalçın paylaşımı

Bella Angel güzel havanın tadını çıkarttı!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Okan Buruk tesislerden ayrıldı
    Okan Buruk tesislerden ayrıldı
  2. Libertadores Kupası yarın
    Libertadores Kupası yarın
  3. Samsunspor'da 2 ayrılık
    Samsunspor'da 2 ayrılık
  4. Galatasaray, Yedlin'le anlaşma sağladı
    Galatasaray, Yedlin'le anlaşma sağladı
  5. Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı
    Beşiktaş'tan Sergen Yalçın paylaşımı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Ankaragücü, Geraldo ve Alperen Babacan'ı transfer etti

Son dakika | Ahmed Hassan: Mostafa Mohamed doğru tercihte bulundu

Son dakika | Ahmed Hassan: Mostafa Mohamed doğru tercihte bulundu

Çaykur Rizespor, Alexander Soderlund'u transfer etti

Çaykur Rizespor, Alexander Soderlund'u transfer etti

Son dakika haberleri - Denizlispor, Hakan Kutlu'yu resmen açıkladı

Son dakika haberleri - Denizlispor, Hakan Kutlu'yu resmen açıkladı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet