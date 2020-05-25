25.05.2020 - 18:06 |
Beşiktaş'tan Sergen Yalçın ve 100. yıl paylaşımı
Siyah-beyazlı kulüp 100. yıl şampiyonluğu ile ilgili paylaşımda bulundu. Şampiyonluğu getire golü atan Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın siyah beyazlıların resmi sitesinden 25 Mayıs 2003'de kazanılan 100. yıl şampiyonluğu ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Sergen Yalçın'ın sözleri şu şekilde:
"17 sene önce bugün 100. yılımızda muhteşem bir final yaptık. Şimdi daha güzel anları, hep beraber yaşamak için hedeflerimize odaklanma zamanı. Büyük Beşiktaş taraftarlarına sevgilerimle"